«Авиатор» – «Локомотив». Команды заработали 89 минут штрафа на двоих

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного сезона Париматч-Экстралиги в гостях оказался сильнее «Авиатора» (4:0).

Отметим, что команды на двоих заработали 89 минут штрафа (58-31).

Добавим, что в конце второго периода на скамейку штрафников отправился защитник «Локомотива» Олег Горошко. Один из зрителей пытался пробраться к хоккеисту и начал высказывать тому что-то в громкой форме. Ситуация разрешилась после вмешательство сотрудников милиции.