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«Авиатор» – «Локомотив». Команды заработали 89 минут штрафа на двоих

15.10.2019 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного сезона Париматч-Экстралиги «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Авиатора» (4:0).

Отметим, что команды на двоих заработали 89 минут штрафа (58-31).

Добавим, что в конце второго периода на скамейку штрафников отправился защитник «Локомотива» Олег Горошко. Один из зрителей пытался пробраться к хоккеисту и начал высказывать тому что-то в громкой форме. Ситуация разрешилась после вмешательство сотрудников милиции.

 
 
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В матче регулярного сезона Париматч-Экстралиги «Локомотив» в гостях оказался сильнее «Авиатора» (4:0).
 
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