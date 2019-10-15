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Александр Макрицкий: «Хотелось бы со стороны ФХБ более лояльного подхода к командам, выступающим на международной арене»
15.10.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Естественно, мы тоже готовились к сегодняшнему поединку очень серьезно, не так давно играли с этой командой, потому знали, как противник будет действовать. Предупреждали ребят, что приехало много молодых ребят, которые хотят себя проявить, и это всегда сложно, когда соперник пытается показать максимум, на что способен. Причем у соперника талантливые молодые игроки, не забывайте, что мы играли против одной из лучших команд Финляндии.
К сожалению, нас сковывало давление необходимости побеждать, и мы начали игру не так как хотели, пропустили на возврате два гола. Но надо отдать должное ребятам, они проявили характер, вернулись в игру, забив два очень нужных гола, и продолжали оказывать давление на соперника. Мы создали достаточно моментов, могли выиграть в основное время, но не реализовали свои шансы в большинстве.
А в буллитной серии финские хоккеисты проявили очень высокое мастерство. Теперь мы заложники ситуации, ждем как сыграет «Лозанна», верим, что сможем продолжить выступать в Лиге чемпионов.
- В конце третьего периода не было мыслей заменить вратаря шестым полевым игроком?
– Надеялся, что забьем в большинстве и решим исход матча в основное время.
- Насколько справедливо, что соперники по группе играют позже и уже знают результат минского матча?
– Не знаю, это вопрос к организаторам.
- А вы бы в такой ситуации говорили своим игрокам, как закончился поединок соперников?
– Думаю, в этом нет необходимости. Задача – победить, а не смотреть как играют другие команды.
- Раньше вы ругали календарь чемпионата Беларуси. Если бы между играми с «Пеликанс» не было выезда в Лиду, сегодня был бы другой результат?
– Очень трудно предполагать, что бы было, но хотелось бы со стороны федерации более лояльного подхода к командам, выступающим на международной арене, потому много разъездов дает много усталости, – сказал Макрицкий.
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Александр Макрицкий: «Хотелось бы со стороны ФХБ более лояльного подхода к командам, выступающим на международной арене»
Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Пеликанс» (2:3 Б).
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