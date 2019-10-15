ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Барселона» U12 пропустила международный турнир, не захотев играть в форме с символикой Испании

15.10.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup (один из крупнейших футбольных турниров для детей в возрасте от 10 до 12 лет – прим.), потому что не хотела надевать футболки с государственной символикой.

Команда участвовала в квалификации турнира, в ходе которой участникам разрешается выступать в клубных цветах. Однако «Барселона» U12 отказалась приехать на финальные матчи, которые прошли на минувших выходных в Каталонии.

«Они должны были надеть испанские футболки. И руководители клуба решили, что «Барселона» не будет выступать на турнире не в клубной форме. Они были непреклонны», – сообщил ведущий радиостанции Cadena SER Catalunya.

Вместо «Барселоны» на турнире выступил «Вильярреал», который занял второе место, уступив команде из Мексики. В Danone Nations Cup принимали участие команды из 20 стран.

Каталония уже долгое время пытается добиться независимости от Испании. В 2017 году был организован референдум по этому вопросу. Вчера Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку политзаключенных. Также их поддержали защитник клуба Жерар Пике, экс-хавбек «Барсы» Хави и бывший тренер команды Пеп Гвардиола. 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup (один из крупнейших футбольных турниров для детей в возрасте от 10 до 12 лет – прим.), потому что...
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Авангард» победил СКА, «Витязь» уступил «Салавату Юлаеву»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Lida.Info

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика