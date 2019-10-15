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Сергей Яромко: «Придет время, когда Шкурин будет играть в национальной сборной. На сегодняшний день он должен помочь нам в молодежке»
16.10.2019 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко поделился мнением об игре форварда Ильи Шкурина в игре с Кипром (1:1), а также прокомментировал разговоры вокруг футболиста и его не вызове в национальную сборную.
– Остался доволен игрой Шкурина. Кроме одного момента: если бы он забил, то я был бы доволен вдвойне.
– Может, его уже реально в националку надо? Или нужно обтесаться в молодежке?
– Придет время, когда Шкурин будет играть в национальной сборной. На сегодняшний день он должен помочь нам здесь.
– Т.е вы его себе забрали, выпросили?
– Можно сказать так, он будет пока играть здесь [в молодежке]. Ну, конечно, если его вызовут в сборную, то я буду рад за него, а сам буду опечален :) – сказал Яромко в эфире программы «Спорт кадр» на
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Сергей Яромко: «Придет время, когда Шкурин будет играть в национальной сборной. На сегодняшний день он должен помочь нам в молодежке»
Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко поделился мнением об игре форварда Ильи Шкурина в игре с Кипром (1:1), а также прокомментировал...
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