Сергей Яромко: «Придет время, когда Шкурин будет играть в национальной сборной. На сегодняшний день он должен помочь нам в молодежке»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко поделился мнением об игре форварда Ильи Шкурина в игре с Кипром (1:1), а также прокомментировал разговоры вокруг футболиста и его не вызове в национальную сборную.

– Остался доволен игрой Шкурина. Кроме одного момента: если бы он забил, то я был бы доволен вдвойне.

– Может, его уже реально в националку надо? Или нужно обтесаться в молодежке?

– Придет время, когда Шкурин будет играть в национальной сборной. На сегодняшний день он должен помочь нам здесь.

– Т.е вы его себе забрали, выпросили?

– Можно сказать так, он будет пока играть здесь [в молодежке]. Ну, конечно, если его вызовут в сборную, то я буду рад за него, а сам буду опечален :) – сказал Яромко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

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