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Роналду заработал 44,1 млн евро за рекламу в инстаграме за год – вдвое больше, чем Месси
16.10.2019 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по доходам в инстаграме в прошлом году.
La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo сообщает, что португалец за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов за 900 000 евро каждый, заработав 44,1 млн евро.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место в рейтинге. Он опубликовал 36 записей в инстаграме – за 590 000 евро каждая – и заработал 21,2 млн евро.
На 4-м месте в рейтинге оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (около 10 млн евро), на 6-м – нападающий «ПСЖ» Неймар (около 6,5 млн евро).
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по доходам в инстаграме в прошлом году.
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