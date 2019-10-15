«Беларусь 5» достиг договоренности о показе матчей высшей лиги чемпионата Португалии

Источник материала: Tribuna.com

Каналом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матчей высшей лиги чемпионата Португалии по футболу.

В 8-м туре 27 октября в эфире телеканала запланирована прямая трансляция поединка «Спортинг» – «Витория Гимарайнш». В этот же день «Беларусь 5. Интернет» покажет матч с участием главного открытия сезона – команды «Фамаликан», которая является неожиданным лидером «примейры». Команда из городка Вила-Нова примет «Порту».

«Матчи чемпионата Португалии «Беларусь 5» показывает в тестовом формате. С финансовой точки зрения для канала это весьма выгодная сделка.

Для нас это совершенно новый продукт. Динамично развивающаяся португальская лига с удобным графиком начала матчей привлекает все больше телезрителей по всему миру. Если рейтинги и рекламные бюджеты будут соответствовать нашим ожиданиям, мы продолжим показ «примейры», – отметил Павел Булацкий.

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