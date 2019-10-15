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В Осиповичах открыли новую площадку для мини-футбола

16.10.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Торжественное открытие новой мини-футбольной площадки с искусственным покрытие провели сегодня на территории ФОК «Юность». Почётными гостями спортивного праздника стали Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, член Постоянной комиссии по национальной безопасности палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Александр Богданович, заместитель председателя Могилевского областного Совета Депутатов, главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилевские ведомости» Светлана Шутова, начальник управления спорта и туризма Могилёвского облисполкома, серебреный призер Олимпийских игр Сергей Новиков, первый заместитель председателя Осиповичского райисполкома Сергей Ананич, первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Юрий Вергейчик.

В Осиповичах открыли новую площадку для мини-футбола
В Осиповичах открыли новую площадку для мини-футбола

После приветственных слов, поздравлений и вручения подарков юным спорстменам местной ДЮСШ, почётные гости перерезали красную ленту, а ведущие дали старт матчу между командами ветеранов осиповичского футбола и депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Победу в товарищеском противостоянии со счётом 5:3 одержали хозяева поля — сборная Осиповичского района. Все участники встречи получили памятные медали.


В Осиповичах открыли новую площадку для мини-футбола
В Осиповичах открыли новую площадку для мини-футбола

 

 
 
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Торжественное открытие новой мини-футбольной площадки с искусственным покрытие провели сегодня на территории ФОК «Юность». Почётными гостями спортивного...
 
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