Зидан хочет купить Канте. «Реал» может включить в сделку Хамеса

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может быть включен в сделку по приобретению полузащитника Нголо Канте.

Сообщалось , что в приобретении француза заинтересован главный тренер Зинедин Зидан. Сам же Канте хочет выигрывать трофеи и считает, что в «Челси» это будет непросто, так как в АПЛ доминируют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а ситуация с Лигой чемпионов еще сложнее.

«Челси» хочет получить за Канте как минимум 160 млн евро. Однако «Реал» рассчитывает на включение в сделку , чтобы снизить стоимость этого трансфера. Мадридский клуб оценивает Хамеса в 65 млн евро.

Таким образом, стороны могут сойтись на том, что за Канте «Челси» получит Хамеса и еще 100 млн евро.

Владелец «Челси» будет принимать решение о том, состоится ли эта сделка.