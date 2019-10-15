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Зидан хочет купить Канте. «Реал» может включить в сделку Хамеса
16.10.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может быть включен в сделку по приобретению полузащитника
«Челси» хочет получить за Канте как минимум 160 млн евро. Однако «Реал» рассчитывает на включение в сделку
Таким образом, стороны могут сойтись на том, что за Канте «Челси» получит Хамеса и еще 100 млн евро.
Владелец «Челси»
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может быть включен в сделку по приобретению полузащитника «Челси» Нголо Канте.
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