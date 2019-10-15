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Зидан хочет купить Канте. «Реал» может включить в сделку Хамеса

16.10.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может быть включен в сделку по приобретению полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Сообщалось, что в приобретении француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сам же Канте хочет выигрывать трофеи и считает, что в «Челси» это будет непросто, так как в АПЛ доминируют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а ситуация с Лигой чемпионов еще сложнее.

«Челси» хочет получить за Канте как минимум 160 млн евро. Однако «Реал» рассчитывает на включение в сделку Хамеса Родригеса, чтобы снизить стоимость этого трансфера. Мадридский клуб оценивает Хамеса в 65 млн евро.

Таким образом, стороны могут сойтись на том, что за Канте «Челси» получит Хамеса и еще 100 млн евро.

Владелец «Челси» Роман Абрамович будет принимать решение о том, состоится ли эта сделка. 

 
 
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может быть включен в сделку по приобретению полузащитника «Челси» Нголо Канте.
 
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