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Топ-54 зарплат КХЛ: у Мозякина 2,8 млн долларов в год. Ни один хоккеист минского «Динамо» не попал в список
16.10.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.
Список самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:
1.
2. Найджел Доус (
3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 2,022 млн долларов
4. Виктор Антипин («Магнитка») – 1,95 млн долларов
5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 1,87 млн долларов
...10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 1,55 млн долларов
Иржи Секач (ЦСКА) – 1,55 млн долларов
...38. Вячеслав Войнов – 1,088 млн долларов
...54. Наиль Якупов – 1,088 долларов
Зарплаты учитываются без бонусов.
Ранее сообщалось, что белорусский форвард Дмитрий Буйницкий
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