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Топ-54 зарплат КХЛ: у Мозякина 2,8 млн долларов в год. Ни один хоккеист минского «Динамо» не попал в список

16.10.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 2,8 млн долларов в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», который опубликовал рейтинг зарплат игроков КХЛ.

Список самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин («Магнитка») – 2,8 млн долларов

2. Найджел Доус («Автомобилист») – 2,33 млн долларов

3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 2,022 млн долларов

4. Виктор Антипин («Магнитка») – 1,95 млн долларов

5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 1,87 млн долларов

...10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 1,55 млн долларов

Богдан Киселевич (ЦСКА) – 1,55 млн долларов

Иржи Секач (ЦСКА) – 1,55 млн долларов

...38. Вячеслав Войнов – 1,088 млн долларов

...54. Наиль Якупов – 1,088 долларов

Зарплаты учитываются без бонусов.

Ранее сообщалось, что белорусский форвард Дмитрий Буйницкий подписал трехлетнее соглашение с «Магниткой» на 1,5 млн долларов.

 
 
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Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ с зарплатой 2,8 млн долларов в год.
 
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