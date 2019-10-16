Николай Вайтюховский: «Ошибки в селекции «Витебска» перед сезоном? Как можно не признавать очевидное»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский в интервью официальному сайту рассказал о

– Николай Иванович, в товарищеской игре с «Нафтаном» принял участие бразильский защитник Жулио Да Сильва. Прокомментируйте, пожалуйста, его присутствие в команде.

– Бразильца тренерский штаб просматривал еще перед сезоном по имеющемуся видео и другой информации, но тогда не сложилось даже с просмотром. К сожалению, перед этим сезоном мы сделали много ошибок, приглашая футболистов, поэтому решили присмотреться к этому игроку в тренировочном процессе. Он сыграл в товарищеской игре с «Нафтаном», потренируется с командой и, в случае положительного решения тренерского штаба, будем разговаривать про будущий сезон. Несмотря на проблемы в центре защиты, заявить его в этом сезоне никак не сможем.

– Николай Иванович, вы признаете ошибки в селекции перед сезоном?

– Как можно не признавать очевидное. Кого-то из приглашенных перед этим сезоном уже нет в команде, те, кто играют, к сожалению, не смогли заменить прошлогодних лидеров, кому-то помешали травмы. Не ошибается только тот, кто ничего не делает – главное сделать правильные выводы, – сказал Вайтюховский.