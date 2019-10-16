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Владимир Бережков: «Зайцев – человек государственный. Он вышел из коридоров власти, и бизнес, который позволяет сегодня развивать «Динамо», тоже не с биржи упал»

17.10.2019 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, который несколько лет назад был одним из инициаторов создания ПФЛ, прокомментировал новую инициативу по созданию премьер-лиги от председателя брестского «Динамо» Александра Зайцева, а именно, в том числе, ответил на вопрос, что не понравилось в идеях представителя этого клуба.

– Что вам понравилось, а что не понравилось в идеях Александра Зайцева?

– Сейчас мы обсуждаем косметику. Нет самого главного – фундамента. Нужно сначала решить, на чем будет выстроены этажи, мезонины и крыши. Дом ведь строится снизу. И уже потом [надо] решать, какие будут рюшки на окнах, цветы на подоконниках, мебель и так далее.

Давайте называть вещи своими именами. Зайцев – человек государственный. Он вышел из коридоров власти, и бизнес, который позволяет сегодня развивать брестское «Динамо», тоже не с биржи упал. Инвесторы в Брест пришли с определенными политическими мотивами, через сильные рычаги… В «Динамо» масса всего прогрессивного, здорово, что оно есть хотя бы как пример эффективности системы господдержки спорта в нашей стране, – сказал Бережков.

Три года назад Бережков уже пытался создать ПФЛ. Он объясняет, почему и сейчас это невозможно: революция, кормушки, инертность

Босс Бреста не так давно был клерком в Совмине – сейчас он крутой бизнесмен и ярчайший персонаж белфутбола

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, который несколько лет назад был одним из инициаторов создания ПФЛ, прокомментировал новую инициативу по созданию...
 
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Бережков о создании ПФЛ: «Так, как ситуация развивается сейчас, создание лиги бесперспективно. Революция приведет к разрухе»
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