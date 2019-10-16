Владимир Бережков: «Тогда Капский сказал: «Мне это не нужно. Мне хорошо и без ПФЛ. БАТЭ на первом месте, я свои бабки отобью, и буду чемпионом еще много лет»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, который несколько лет назад был одним из инициаторов создания ПФЛ, комментируюя новую инициативу по созданию премьер-лиги от председателя брестского «Динамо» Александра Зайцева, вспомнил, как уговаривали Анатолия Капского поддержать инициативу.

– На том заседании Анатолия Капского выбрали главой инициативной группы по созданию ПФЛ?

– Да. Но волна не была подхвачена. Оказалось – и ситуация на данный момент ничуть не изменилась, она такая же, как и была, а может быть, даже усугубилась, – что это было мало кому нужно. Капский хотел расшевелить инертную массу, но абсолютному большинству руководителей клубов было пофиг. Они боялись, что будет нарушено их состояния комфортного времяпрепровождения. Белорусский конформизм, который поглотил наш футбол: большинство руководителей имеют свой потолочек и не хотят пробивать его башкой, не хотят лезть на второй этаж, потому что это сопряжено с определенными рисками. В формате же ПФЛ нужно шевелить попой, а не просто сидеть на ней. К тому же подобные движения вызывают определенную аллергию у смежников. Все начинают думать: «А что, ему больше всех нужно? Какой у него интерес?»

Еще тогда у многих, несмотря на авторитет Капского, возникло опасение, что Анатолич гребет под себя, что-то химичит и вообще хочет захватить власть. Хотя возможностей сесть на трон у Капского было очень много. Насколько мне известно, ему предлагался пост председателя АБФФ. Кроме того, он мог работать в исполкоме, но сам из него выходил. У него было такое протестное мышление.

По большому счету… Даже не по большому, как есть, Капский не загорелся идеей ПФЛ, он впрягся в нее после того, как мы с Колей Карповичем вытащили его на разговор. Как сейчас помню, встретились на заправке попить кофе, а задержались часа на три. Мы с Николаем изложили идею, концепцию, я рассказал, что предварительно обсудил проект с Румасом, он не против... Понимаете, Румасу при его основных обязанностях тогда хотелось нанять на чемпионат эффективного менеджера, создать эдакую систему антикризисного управления, попросту говоря, снять с себя неблагодарный хомут, за который постоянно прилетает. То плохие поля, то пустые трибуны, то судейские скандалы и прочие негативные моменты. Румас с удовольствием отдал бы чемпионат в надежные руки. Толя тогда сказал: «По большому счету, мне это не нужно. Мне хорошо и без ПФЛ. БАТЭ на первом месте, я свои бабки отобью, и буду чемпионом еще много лет. Но если вы сейчас начнете работать, я готов впрячься».

Наметили план действий, подняли волну, началась организационная работа, инициативные собрания, документация, совет директоров… Параллельно жила идея футбольного телеканала, за счет которого можно было капитализировать наш футбол. Но каналу хода не дали, и вместе с ним как-то все улеглось. Одна из причин в том, что самому Капскому это реально было не очень интересно. А раз никто не поддерживает, раз никому кругом не нужно, то и ему не больше других. На этой замечательной ноте все и прекратилось, – сказал Бережков.