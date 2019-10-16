ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Бережков: «Тогда Капский сказал: «Мне это не нужно. Мне хорошо и без ПФЛ. БАТЭ на первом месте, я свои бабки отобью, и буду чемпионом еще много лет»

17.10.2019 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, который несколько лет назад был одним из инициаторов создания ПФЛ, комментируюя новую инициативу по созданию премьер-лиги от председателя брестского «Динамо» Александра Зайцева, вспомнил, как уговаривали Анатолия Капского поддержать инициативу.

– На том заседании Анатолия Капского выбрали главой инициативной группы по созданию ПФЛ?

– Да. Но волна не была подхвачена. Оказалось – и ситуация на данный момент ничуть не изменилась, она такая же, как и была, а может быть, даже усугубилась, – что это было мало кому нужно. Капский хотел расшевелить инертную массу, но абсолютному большинству руководителей клубов было пофиг. Они боялись, что будет нарушено их состояния комфортного времяпрепровождения. Белорусский конформизм, который поглотил наш футбол: большинство руководителей имеют свой потолочек и не хотят пробивать его башкой, не хотят лезть на второй этаж, потому что это сопряжено с определенными рисками. В формате же ПФЛ нужно шевелить попой, а не просто сидеть на ней. К тому же подобные движения вызывают определенную аллергию у смежников. Все начинают думать: «А что, ему больше всех нужно? Какой у него интерес?»

Еще тогда у многих, несмотря на авторитет Капского, возникло опасение, что Анатолич гребет под себя, что-то химичит и вообще хочет захватить власть. Хотя возможностей сесть на трон у Капского было очень много. Насколько мне известно, ему предлагался пост председателя АБФФ. Кроме того, он мог работать в исполкоме, но сам из него выходил. У него было такое протестное мышление.

По большому счету… Даже не по большому, как есть, Капский не загорелся идеей ПФЛ, он впрягся в нее после того, как мы с Колей Карповичем вытащили его на разговор. Как сейчас помню, встретились на заправке попить кофе, а задержались часа на три. Мы с Николаем изложили идею, концепцию, я рассказал, что предварительно обсудил проект с Румасом, он не против... Понимаете, Румасу при его основных обязанностях тогда хотелось нанять на чемпионат эффективного менеджера, создать эдакую систему антикризисного управления, попросту говоря, снять с себя неблагодарный хомут, за который постоянно прилетает. То плохие поля, то пустые трибуны, то судейские скандалы и прочие негативные моменты. Румас с удовольствием отдал бы чемпионат в надежные руки. Толя тогда сказал: «По большому счету, мне это не нужно. Мне хорошо и без ПФЛ. БАТЭ на первом месте, я свои бабки отобью, и буду чемпионом еще много лет. Но если вы сейчас начнете работать, я готов впрячься».

Наметили план действий, подняли волну, началась организационная работа, инициативные собрания, документация, совет директоров… Параллельно жила идея футбольного телеканала, за счет которого можно было капитализировать наш футбол. Но каналу хода не дали, и вместе с ним как-то все улеглось. Одна из причин в том, что самому Капскому это реально было не очень интересно. А раз никто не поддерживает, раз никому кругом не нужно, то и ему не больше других. На этой замечательной ноте все и прекратилось, – сказал Бережков.

Три года назад Бережков уже пытался создать ПФЛ. Он объясняет, почему и сейчас это невозможно: революция, кормушки, инертность

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, который несколько лет назад был одним из инициаторов создания ПФЛ, комментируюя новую инициативу по созданию...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Бережков о миллионе евро за трансляции белфутбола: «Миллиона не будет! В нынешних условиях, он нереален»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика