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«СЭ»: «Куньлунь» подпишет Спунера. Ранее сообщалось, что хоккеист перейдет в минское «Динамо»

17.10.2019 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Лугано» Райан Спунер перейдет в «Куньлунь», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Кроме того, по информации журналиста, в ближайшее время китайский клуб покинет защитник Мэтью Майоне.

27-летний Спунер перешел в швейцарский «Лугано» в июле, но сыграл всего в 2 матчах из 13, отметившись одной передачей при показателе полезности «-3».

Ранее сообщалось, что он может перейти в минское «Динамо».

В прошлом сезоне Спунер выступал в НХЛ в составе «Рейнджерс», Эдмонтона» и «Ванкувера». В июне «Кэнакс» выкупили контракт игрока. Всего он принял участие в 52 матчах прошедшего регулярного чемпионата, набрав 9 (3+6) очков. Большую часть карьеры в НХЛ игрок провел в составе «Бостона». 

Майоне в нынешнем сезоне провел 16 матчей в КХЛ, сделав 3 передачи при показателе полезности «-5».

 

 
 
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Нападающий «Лугано» Райан Спунер перейдет в «Куньлунь», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
 
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