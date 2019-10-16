АБФФ открыла поле 20х40 с искусственным покрытием в Осиповичах

Источник материала: Tribuna.com

В городе Осиповичи открыто футбольное поле 20 на 40 метров с искусственным покрытием «Edel Grass».

В торжественной церемонии открытия мини-площадки принял участие первый заместитель Председателя АБФФ Юрий Вергейчик, Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также Председатель Осиповичского районного исполнительного комитета Константин Жигуцкий.

«Объект позволит городу раскрыть новые футбольные таланты и будет способствовать здоровому образу жизни местного населения. Осиповичи всегда был и остается спортивным городом. Местный футбольный клуб выступает во второй лиге, и будем надеется в скором времени поборется за место в более высоком дивизионе. Как уже неоднократно отмечалось, приоритетом АБФФ на ближайшие годы будет развитие футбольной инфраструктуры, детско-юношеского футбола и тренерского образования», – сказал Вергейчик.

После официального открытия, на новом поле состоялся первый футбольный матч с участием местных ветеранов футбола и команды олимпийского чемпиона Александра Богдановича.

Это уже четвертое футбольное поле 20x40 с искусственным покрытием, открытое АБФФ в текущем году. До этого схожие проекты были завершены в Белыничах, Жабинке и Бресте. В ближайшее время планируется открытие футбольного поля в городе Старые дороги.

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