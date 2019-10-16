|
АБФФ открыла поле 20х40 с искусственным покрытием в Осиповичах
17.10.2019 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В городе Осиповичи открыто футбольное поле 20 на 40 метров с искусственным покрытием «Edel Grass».
В торжественной церемонии открытия мини-площадки принял участие первый заместитель Председателя АБФФ Юрий Вергейчик, Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также Председатель Осиповичского районного исполнительного комитета Константин Жигуцкий.
«Объект позволит городу раскрыть новые футбольные таланты и будет способствовать здоровому образу жизни местного населения. Осиповичи всегда был и остается спортивным городом. Местный футбольный клуб выступает во второй лиге, и будем надеется в скором времени поборется за место в более высоком дивизионе. Как уже неоднократно отмечалось, приоритетом АБФФ на ближайшие годы будет развитие футбольной инфраструктуры, детско-юношеского футбола и тренерского образования», – сказал Вергейчик.
После официального открытия, на новом поле состоялся первый футбольный матч с участием местных ветеранов футбола и команды олимпийского чемпиона Александра Богдановича.
Это уже четвертое футбольное поле 20x40 с искусственным покрытием, открытое АБФФ в текущем году. До этого схожие проекты были завершены в Белыничах, Жабинке и Бресте. В ближайшее время планируется открытие футбольного поля в городе Старые дороги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Осиповичи открыто футбольное поле 20 на 40 метров с искусственным покрытием «Edel Grass».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)