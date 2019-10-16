Владимир Бережков: «Сегодня ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости. Все до одного живут на господдержке с мыслями: нас и так неплохо кормят»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков считает, что ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости.

– Кстати, в хоккее реально создать что-то типа профессиональной лиги?

– А мы к этому идем. Но идем последовательно. Мы создали совет директоров, который возглавляет Алексей Торбин, – 22 октября очередное заседание. Но, по моему прогнозу, в ближайшие лет пять, вряд ли что-то получится. А дальше – почему нет? Но только если все будет решаться эволюционным путем. Если будет революция, никаких перспектив.

– То есть если появится условный Зайцев в хоккее, который будет выступать за ПХЛ, то...

– Без перспектив.

– Окей. А почему пять лет?

– Это мое понимание. Я вижу, как развивается ситуация изнутри. Сегодня ни один из клубов страны не готов к самоокупаемости. Все до одного живут на господдержке с мыслями: нас и так неплохо кормят. Мы же, можно сказать, дали клубам удочку, с помощью которой они учатся зарабатывать. Они вышли на телевизор, их реклама стала монетизироваться, хоккей начинают узнавать. Даже «Трибуна», которая на какое-то время перестала писать о белорусском хоккее, сейчас снова пишет. И на TUT.by, который только хайпует, если кто-то подрался, мы ситуацию изменим.

И когда директорам понравится, что поплавок ходит, что можно зарабатывать и становиться самостоятельными, вот тогда, лет через пять, все эволюционирует. И совет директоров скажет: «А зачем нам напрягать федерацию? Давайте создадим юридическое лицо и будем сами принимать решения», – сказал Бережков.