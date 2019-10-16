ФСБ будет участвовать в обеспечении безопасности на Евро-2020

Источник материала: Tribuna.com

ФСБ России примет участие в обеспечении безопасности чемпионата Европы 2020 года, заявил директор организации Александр Бортников.

«Вопросам обеспечения крупных спортивных мероприятий мы уделяем очень большое внимание.

Тот позитивный опыт, который мы наработали [на ЧМ-2018], востребован нашими партнерами, поэтому мы будем совместно использовать его. И, конечно же, будем активным образом участвовать в той работе, которая будет идти за пределами нашей страны», – сказал Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.