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ФСБ будет участвовать в обеспечении безопасности на Евро-2020
17.10.2019 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ФСБ России примет участие в обеспечении безопасности чемпионата Европы 2020 года, заявил директор организации Александр Бортников.
«Вопросам обеспечения крупных спортивных мероприятий мы уделяем очень большое внимание.
Тот позитивный опыт, который мы наработали [на ЧМ-2018], востребован нашими партнерами, поэтому мы будем совместно использовать его. И, конечно же, будем активным образом участвовать в той работе, которая будет идти за пределами нашей страны», – сказал Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.
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ФСБ России примет участие в обеспечении безопасности чемпионата Европы 2020 года, заявил директор организации Александр Бортников.
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