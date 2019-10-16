Александр Кудрявцев: «Мне оставалось немного, чтобы официально получить гражданство Польши»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок «Цмокаў» и национальной сборной Александр Кудрявцев сообщил, что был близок к получению гражданства Польши.

- За двадцатитрехлетнюю карьеру у тебя были легионерские командировки в пять стран — Польшу, Литву, , Словакию и Турцию. Могло быть больше?

– Вполне. Получается, половину карьеры играл дома, половину — за рубежом. Если бы в при Шеревере не создали клуб, который получил возможность в лиге ВТБ соперничать с европейскими грандами, однозначно продолжил бы играть за границей. Возможно, и паспорт был бы другим.

- Польским?

– Да. Мне оставалось немного, чтобы официально получить гражданство этой страны. Но лига ВТБ перевесила все заграничные блага. Кстати, сбылась моя давняя мечта — сыграть против . Великий клуб, яркие звезды. Родная площадка, суперчемпионат, дом, семья — все сложилось как нельзя лучше.

Я вообще считаю, что в Минске для баскетбола созданы идеальные условия. И меня никто не переубедит. «Falcon Club», «Минск-Арена», залы на Уральской как тренировочная база — только занимайся, играй и показывай результат, – сказал Кудрявцев.