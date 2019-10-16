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Александр Кудрявцев: «Мне оставалось немного, чтобы официально получить гражданство Польши»
17.10.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок «Цмокаў» и национальной сборной Александр Кудрявцев сообщил, что был близок к получению гражданства Польши.
- За двадцатитрехлетнюю карьеру у тебя были легионерские командировки в пять стран — Польшу, Литву,
– Вполне. Получается, половину карьеры играл дома, половину — за рубежом. Если бы в
- Польским?
– Да. Мне оставалось немного, чтобы официально получить гражданство этой страны. Но лига ВТБ перевесила все заграничные блага. Кстати, сбылась моя давняя мечта — сыграть против
Я вообще считаю, что в Минске для баскетбола созданы идеальные условия. И меня никто не переубедит. «Falcon Club», «Минск-Арена», залы на Уральской как тренировочная база — только занимайся, играй и показывай результат, – сказал Кудрявцев.
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Бывший игрок «Цмокаў» и национальной сборной Александр Кудрявцев сообщил, что был близок к получению гражданства Польши.
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