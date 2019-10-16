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Исаев – Герчикову: «Зачем принижать сейчас успехи БАТЭ? Что за подколки про чемпионский путь, пробиваясь через Лигу наций?»

17.10.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на слова заместителя директора Департамента по коммуникациям АБФФ Дмитрия Герчикова. 

Дмитрий Герчиков: «Попадание сборной Беларуси на Евро – это будет более классным достижением, чем попадание в группу Лиги чемпионов»

«Эх, Дмитрий... Полнейшая чушь про парня с нашего двора. Для меня такие матчи, как «Динамо» – «Мехелен» и БАТЭ – «Ювентус» – красные ладони и воспоминания на всю жизнь. В огороде бузина.

Зачем принижать сейчас успехи БАТЭ? И они ведь реально выходили в группы. А эти два матча ещё нужно сыграть. Дима, кому ты подыгрываешь? Для чего такие сравнения? Что за подколки про чемпионский путь, пробиваясь через Лигу наций?», – написал Исаев в своем Facebook. 

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на слова заместителя директора Департамента по коммуникациям АБФФ Дмитрия Герчикова.
 
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