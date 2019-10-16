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Бережков сравнил сумму контракта между «Пари-матчем» и ФХБ с 500 тысячами евро: «Сумма сопоставима. Цифра реальна, но она все равно маленькая»
17.10.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков сравнил сумму контракта между «Пари-матчем» и ФХБ с 500 тысячами евро.
– Зайцев считает, что титульный спонсор принесет 500 тысяч евро в бюджет лиги. При вас «Беларубанк» платил 250 тысяч. У бизнесмена завышенная сумма?
– Я не буду комментировать, сколько и кому платил «Беларусбанк», скажу только, что он платил в рамках той же господдержки. Чисто коммерческий спонсор, адекватно заплативший за нейминг «живыми» деньгами – компания «Пари-матч» – появился в белорусском спорте только сейчас, в хоккее.
Год назад федерация хоккея совместно с Минспорта инициировала изменения в закон «О рекламе» касаемо беттинговых компаний (сейчас они приняты в первом чтении). Узнав про эту нашу инициативу, украинский «Пари-матч» нырнул в белорусский хоккей. И когда изменится законодательство, та же компания или другие смогут поддержать футбол более открыто.
– Насколько сумма, которую платит вам «Пари-матч», сопоставима с той, которую хочет Зайцев?
– Сопоставима. Цифра реальна, но она все равно маленькая. Бюджеты клубов гораздо больше, чем та сумма, которую хотят поделить на всех. Мы в хоккее направили эти деньги в трансляции – «вышли» на телевидение, сделали так, что каждый вечер телезритель в любой точке страны может посмотреть матч чемпионата, послушать экспертов. Все эфиры со студией.
На «общие» деньги от нейминга ФХБ развивает видеоконтент. Инвестировали в айдентику, в продвижение чемпионата. Почти всю сумму вложили в продукт, потому что его как такового пока нет. Есть спортивное соревнование, которое проходит по документам федерации, Минспорта – нет бренда, устойчивого интереса публики, ядерной аудитории. Приходишь в компанию: «Купи чемпионат Беларуси!» – «А что это?» И нужно долго рассказывать, что это 16 команд из таких-то городов с такими-то игроками… А надо, чтобы было все просто: «Купи «Майстар-лігу». – «А что, можно?! Давай!» Тогда это продукт, – сказал Бережков.
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Бережков сравнил сумму контракта между «Пари-матчем» и ФХБ с 500 тысячами евро: «Сумма сопоставима. Цифра реальна, но она все равно маленькая»
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков сравнил сумму контракта между «Пари-матчем» и ФХБ с 500 тысячами евро.
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