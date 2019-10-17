Лукашенко согласовал строительство 9 футбольных полей в Минске и еще 8 полей – в районных центрах

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением об игре сборной Беларуси, а также отметил, что в стране не хватает достойных условий для воспитания резерва.

– До сих пор все обсуждают, достойно сыграли с голландцами или нет.

А я уверен, что мы должны задаться другим вопросом. Как получилось, что сегодня у нас нет ни одного футболиста уровня сборной Голландии? Ни по трансферной стоимости, ни по клубному представительству. Раньше были — Алейников, Зыгмантович, Белькевич, Глеб.

Кто-то вырос в школе «Динамо» — где она сейчас? Кто-то в минской СДЮШОР-5 — а с ней что стало? У нас школы исчезают, вот в чем проблема.

И так не только в Минске. И здесь мы неизбежно приходим к тому, что нам сегодня не хватает элементарного — достойных условий для воспитания резерва.

- О далеких перспективах думать никогда не поздно, но уже в марте плей-офф Лиги наций...

– Понятно, что это экзамен, который хотелось бы сдать на отлично. Другого не дано. Нужно подойти во всеоружии, в оптимальных кондициях. В этом году есть еще два матча, чтобы наиграть связи и улучшить взаимодействия.

Вместе с тем, как бы мы ни выступили в марте, важнейших вопросов это не решит. Только подумайте, сегодня у нас есть города с населением 200 тысяч, где нет ни одного искусственного футбольного поля. Даже в Минске с этим проблемы. Мы проанализировали ситуацию и быстро поняли, что ее нужно экстренно менять. На уровне главы государства состоялось совещание, Александр Лукашенко нас поддержал. В следующем году в девяти районах столицы будут положены синтетические поля. Места уже определены. Получат помощь и регионы — выделяем восемь полей. Полоцк — 88 тысяч человек, там начинал Шитов. Борисов — ДЮСШ-2, в которой воспитали Стасевича. Там до сих пор нет условий для нормальных тренировок. Плюс Барановичи, Молодечно, Волковыск. Речица, Могилев и Несвиж, – сказал Вергейчик.