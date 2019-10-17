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«Волна» — «Белшина»: анонс матча

18.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» — «Белшина»: анонс матча
Встреча пинчан и бобруйчан состоится в Пинске в ближайшую субботу, 19 октября, на стадионе «Волна».

19 октября — особенный день для нашей команды! Ровно 30 лет назад, в 1989 году, был основан наш футбольный клуб! В честь этого события запланирована небольшая праздничная программа, которую откроет в 12.00 товарищеский поединок ветеранов «Волны» с фанатами команды. В 15 часов, за час до матча «Волна» — «Белшина», начнутся выступления эстрадных коллективов и исполнителей нашего города.

А теперь непосредственно о главном событии дня. Пинчане и бобруйчане в рамках чемпионатов страны встречались между собой 16 раз. Пока что хозяева поля уступают «красно-чёрным»: +5=1-10, разница мячей 13:33 (а вот в матчах, которые проходили в Пинске почти полный паритет: +4=0-4, мячи 9:10).

Перед субботним матчем «Волна» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея на своём счету 16 очков. В одиннадцати домашних играх «бело-синие» набрали 10 очков: +3=1-7, мячи 12:18. Безвыигрышная серия пинчан длится уже четыре тура.

«Белшина» на сегодняшний день с 53 очками делит лидерство со «Смолевичами». Причём, на выезде наши гости пока что не знают поражений: +8=3-0, мячи 23:5. В восьми матчах второго круга «шинники» набрали 18 очков.

Ещё одной особенностью матча станет заочная семейная дуэль: полузащитник «Волны» Дмитрий Градобоев против своего отца Эдуарда Градобоева, главного тренера бобруйчан.

Рассудит команды бригада судей из Минска во главе с Сергеем Гораютиным, которому будут помогать Максим Арабей и Антон Гусев. Четвёртый судья — Дарья Курадовец (Пинск). Инспектор матча — Франц Летяго (Гродно).

 

Пресс-служба ФК «Волна-Пинск».

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«Волна» — «Белшина»: анонс матча«Волна» — «Белшина»: анонс матча«Волна» — «Белшина»: анонс матча«Волна» — «Белшина»: анонс матча«Волна» — «Белшина»: анонс матча«Волна» — «Белшина»: анонс матча

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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> Встреча пинчан и бобруйчан состоится в Пинске в ближайшую субботу, 19 октября, на стадионе «Волна». 19 октября — особенный день для нашей команды! Ровно 30 лет назад,...
 
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