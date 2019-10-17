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«Крумкачы» со следующего сезона вернут свое название
18.10.2019 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минский клуб НФК с нового сезона снова будет называться НФК «Крумкачы». Об этом сообщил директор клуба Олег Давидович.
Функционер заявил, что по этому вопросу достигнута договоренность с АБФФ.
Отмечается, что название «Крумкачы» без аббревиатуры НФК вернуть не удастся никогда – юридическое лицо с таким название ликвидировано.
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Минский клуб НФК с нового сезона снова будет называться НФК «Крумкачы».
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