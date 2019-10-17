Юрий Вергейчик о ПФЛ: «Ключевой вопрос: откуда потекут деньги в белорусский футбол? В концепции этого не видно»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о проекте ПФЛ.

- Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев презентовал проект Профессиональной лиги. Концепция передана в Дом футбола, выходит, мяч на вашей стороне. Что думаете по этому поводу?

– Я скептик. И раньше был скептиком, когда в 2017 году меня приглашали в контактную группу по созданию ПФЛ. Почему? Потому что считал и считаю, что в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект, который будет приносить ощутимые деньги, невозможно. Время для этого еще не пришло.

- Это значит, что федерация дает отрицательный ответ на предложение брестского «Динамо»?

– Мы открыты для всех и готовы поддержать любую инициативу по созданию ПФЛ. Но федерация должна увидеть четкие цифры, реальные механизмы и достаточные гарантии, что затея не провалится. В концепции ПФЛ-2019 этого не видно. Ключевой вопрос: откуда потекут деньги в белорусский футбол? Продажа телевизионных прав? Вы же сами информировали, что в соседних странах эта модель не работает. В Латвии лигу дотирует федерация. На Украине конфликтная ситуация между УПЛ, клубами и телеканалами. Мы общаемся на эту тему с коллегами в России и Казахстане. Там то же самое — есть вопросы по функционированию ПФЛ, по наполнению бюджета и так далее. Россияне не могут выгодно продать телеправа на свой чемпионат, хотя он более конкурентный и рейтинговый, один из лучших в Европе. Вопросов море, как их решать? Конкретных ответов, к сожалению, пока не получено.

- Нельзя же завернуть проект Зайцева и оставить все как есть?

– Должен сказать, что брестское «Динамо» великолепно работает с болельщиками, на матчах собирается большая аудитория. Было бы очень здорово, если бы и другие клубы взяли пример. Но даже при этом сам Александр Николаевич признается, что финансовой отдачи никакой. Прямым текстом говорит: клуб убыточен — несмотря на обилие партнеров и спонсоров. И я думаю, что в ближайшее время никакая Профессиональная лига с ее общими усилиями и синергией здесь не поможет.

Что делать? Развиваться постепенно, не обещая и не ожидая золотых гор. В Беларуси социально ориентированная экономика. Значит, в части трансляций чемпионата приоритетом должна быть не выручка за телеправа, которая материальное положение клубов сильно не поправит. Главное — максимальный охват, как можно большее присутствие футбола на экране. Именно в таком ключе мы строим работу с Белтелерадиокомпанией. Где-то сознательно идем на уступки, отказываясь от рыночной составляющей. Только бы чемпионат оставался на «пятой» кнопке. Потому что, если будем разговаривать на языке бизнеса и начнем торговаться, рискуем поставить под угрозу вообще наличие футбола на бесплатном ТВ.

Параллельно с этим федерация продолжает работу по развитию интернет-трансляций и расширению форматов показа чемпионата в сети. Этот опыт за два последних года довольно успешен. Позитивно можно оценить и практику трансляций матчей на канале «ЯСНАе ТВ» и на «Voka-TV». Естественно, довольствоваться этим нельзя. И коммерческую составляющую с повестки никто не снимает. Федерация сотрудничает с несколькими европейскими агентствами и белорусскими компаниями по реализации всего спектра прав на трансляции национального чемпионата. В этом сезоне действует контракт с международным медиапартнером, который специализируется на лигах Восточной Европы. На будущий год прорабатывается вопрос о более выгодном соглашении, этим занимается наш департамент маркетинга и коммуникаций. Кроме того, мы ведем переговоры с УЕФА, а также с другими футбольными ассоциациями, на предмет выработки модели реализации телеправ. Задача — минимизировать риски, оптимизировать расходы и увеличить доходную часть. То есть работа ведется, но подчеркну: речь не идет о получении каких-то миллионных прибылей, – сказал Вергейчик.