ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Авиатор» – «Локомотив». Горошко, Горанин и Филиппов дисквалифицированы на три игры, клуб из Барановичей оштрафован за необеспечение безопасности

18.10.2019 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

ФХБ вынесла решения по эпизодам встречи «Авиатор» – «Локомотив». По итогам матча в Барановичах, прошедшего 15 октября, на совместном заседании судейского и дисциплинарного комитетов федерации хоккея были вынесены следующие решения:

– нападающий «Авиатора» Владимир Ткачук, заработавший в матче «5+20» (правило 124, п. 2; здесь и далее – официальной книги правил IIHF 2018-2022 годов), дисквалифицирован на одну игру на основании п. 1.1 приложения к Дисциплинарному регламенту (далее – ДР);

– защитник «Авиатора» Олег Филиппов, заработавший в матче большой штраф за драку (правило 141), дополнительно наказан двойным малым штрафом и автоматическим дисциплинарным до конца игры штрафом (2+2+20) по правилу 141, п. 8. К хоккеисту применена спортивная дисквалификация на три матча на основании п. 1.7 приложения к ДР;

– защитник «Локомотива» Олег Горошко за оскорбительные действия в адрес зрителей во время матча дополнительно наказан матч-штрафом (5+20) по правилу 168, п. 6.2 и дисквалифицирован на три игры в соответствии с п. 2.5 приложения к ДР;

– защитник «Локомотива» Евгений Горанин дополнительно наказан матч-штрафом (5+20) по правилу 168, п. 6.3 и дисквалифицирован на три игры в соответствии с п. 2.17 приложения к ДР.

Кроме того, «Авиатор» был наказан денежным штрафом за необеспечение безопасности при проведении спортивного мероприятия (ст. 94, п. 3 регламента проведения чемпионата).

Матч в Барановичах обслуживали арбитры Николай Разумович и Александр Мацкевич – они в соответствии со статьей 200 Дисциплинарного регламента ФХБ также понесли наказание.

Ледовое побоище в Д2: три драки, сотрясение мозга, а болельщики хотели навалять игроку (спасла милиция)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЮЧМ-2020. Беларусь сыграет в одной группе со Швецией, Канадой, Латвией и Швейцарией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика