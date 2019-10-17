«Авиатор» – «Локомотив». Горошко, Горанин и Филиппов дисквалифицированы на три игры, клуб из Барановичей оштрафован за необеспечение безопасности

Источник материала: Tribuna.com

ФХБ вынесла решения по эпизодам встречи «Авиатор» – «Локомотив». По итогам матча в Барановичах, прошедшего 15 октября, на совместном заседании судейского и дисциплинарного комитетов федерации хоккея были вынесены следующие решения:

– нападающий «Авиатора» Владимир Ткачук, заработавший в матче «5+20» (правило 124, п. 2; здесь и далее – официальной книги правил IIHF 2018-2022 годов), дисквалифицирован на одну игру на основании п. 1.1 приложения к Дисциплинарному регламенту (далее – ДР);

– защитник «Авиатора» Олег Филиппов, заработавший в матче большой штраф за драку (правило 141), дополнительно наказан двойным малым штрафом и автоматическим дисциплинарным до конца игры штрафом (2+2+20) по правилу 141, п. 8. К хоккеисту применена спортивная дисквалификация на три матча на основании п. 1.7 приложения к ДР;

– защитник «Локомотива» Олег Горошко за оскорбительные действия в адрес зрителей во время матча дополнительно наказан матч-штрафом (5+20) по правилу 168, п. 6.2 и дисквалифицирован на три игры в соответствии с п. 2.5 приложения к ДР;

– защитник «Локомотива» Евгений Горанин дополнительно наказан матч-штрафом (5+20) по правилу 168, п. 6.3 и дисквалифицирован на три игры в соответствии с п. 2.17 приложения к ДР.

Кроме того, «Авиатор» был наказан денежным штрафом за необеспечение безопасности при проведении спортивного мероприятия (ст. 94, п. 3 регламента проведения чемпионата).

Матч в Барановичах обслуживали арбитры Николай Разумович и Александр Мацкевич – они в соответствии со статьей 200 Дисциплинарного регламента ФХБ также понесли наказание.