Юрий Вергейчик: «Суммы, заложенные в проект ПФЛ, оторваны от реальности»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик в интервью «Прессболу» заявил, что суммы, заложенные в проект ПФЛ, оторваны от реальности.

- Вы считаете, что продать телеправа за условный миллион евро нереально?

– Даже примеры по продаже прав на выступления белорусских клубов в еврокубках показывают, что суммы, заложенные в проект ПФЛ, оторваны от реальности. Мы тестировали этот рынок на минимальную стоимость при продаже тех же интернет-трансляций. И можем утверждать, что подобные суммы завышены.

Посыл «выгодно продать телеправа можно только там, где существует конкуренция» как таковой верен. И отрицательный пример России, где условия диктует монополист в лице «Матч ТВ», это подтверждает. Но разве наша ситуация чем-то отличается от российской? У нас флагман спортивного телевещания — канал «Беларусь 5». Конкуренции на внутреннем рынке у него, по большому счету, нет. Если нам предлагается продать права крупнейшим европейским агентствам, то что мешает сделать это тем же россиянам? Нет, они работают с «Матч ТВ». И за счет выручки за трансляции клубы их премьер-лиги покрывают очень малую часть своего годового бюджета.

Долго можно говорить о продаже прав, количество вопросов от этого только увеличится. Возьмем, например, предложенный алгоритм, при котором Белтелерадиокомпания является производителем картинки и участником тендера на покупку чемпионата. Как такое возможно? Ведь это провоцирует конфликт интересов для самой БГТРК. Ей нужно работать в плюс, и компания наверняка станет повышать стоимость своих услуг по ТВ-производству пропорционально ценам, которые будут называться во время переговоров о покупке прав, – сказал Вергейчик.

Юрий Вергейчик о ПФЛ: «Ключевой вопрос: откуда потекут деньги в белорусский футбол? В концепции этого не видно»

Зайцев о заработках ПФЛ: «Стоимость прав в первый же год составит около миллиона евро. За счет рекламы и спонсорства можно привлечь 2-3 млн»