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Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Ахмата»
18.10.2019 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
13-й тур РПЛ открывается матчем «Ахмат» – «Локомотив».
В субботу «Спартак» принимает «Рубин», «Зенит» – «Ростов».
В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Уфой», а «Краснодар» – с «Динамо».
Чемпионат России
13-й тур
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13-й тур РПЛ открывается матчем «Ахмат» – «Локомотив».
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