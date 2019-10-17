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Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Ахмата»

18.10.2019 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

13-й тур РПЛ открывается матчем «Ахмат» – «Локомотив».

В субботу «Спартак» принимает «Рубин», «Зенит» – «Ростов».

В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Уфой», а «Краснодар» – с «Динамо».

Чемпионат России

13-й тур

Ахмат – Локомотив
Дата проведения
18 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – Урал
Дата проведения
19 октября, 14.00, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Рубин
Дата проведения
19 октября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Ростов
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Крылья Советов
Дата проведения
20 октября, 11.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – ЦСКА
Дата проведения
20 октября, 14.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Сочи
Дата проведения
20 октября, 16.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Краснодар
Дата проведения
20 октября, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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13-й тур РПЛ открывается матчем «Ахмат» – «Локомотив».
 
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