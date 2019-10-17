Директор НФК Давидович: «Шунто должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся»

Источник материала: Tribuna.com

Директор НФК Олег Давидович рассказал о взаимоотношениях с бывшим председателем ФК «Крумкачы».

— Денис Шунто на матчи команды он уже не заглядывает?

— Нет. Общение? Если только по рабоче-деловым вопросам.

— Шунто не смог смириться с тем, что уже не имеет в НФК той власти, какая была в первых «Крумкачах»?

— Именно. Хотя главный тот, кто платит деньги. А вот без них, как показало время, не получится сделать ничего, кроме долгов...

На бумаге Денис не мог иметь никакого отношения к клубу. Но мы захотели его поддержать, не оставлять наедине с проблемами. Он должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся. Не справился с тем, что у него оказалось слишком много полномочий, – сказал Давидович.