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Директор НФК Давидович: «Шунто должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся»

18.10.2019 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор НФК Олег Давидович рассказал о взаимоотношениях с бывшим председателем ФК «Крумкачы».

— Денис Шунто на матчи команды он уже не заглядывает?

 — Нет. Общение? Если только по рабоче-деловым вопросам.

 — Шунто не смог смириться с тем, что уже не имеет в НФК той власти, какая была в первых «Крумкачах»?

 — Именно. Хотя главный тот, кто платит деньги. А вот без них, как показало время, не получится сделать ничего, кроме долгов...

На бумаге Денис не мог иметь никакого отношения к клубу. Но мы захотели его поддержать, не оставлять наедине с проблемами. Он должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся. Не справился с тем, что у него оказалось слишком много полномочий, – сказал Давидович.

 
 
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Директор НФК Олег Давидович рассказал о взаимоотношениях с бывшим председателем ФК «Крумкачы».
 
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