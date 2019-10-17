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Директор НФК Давидович: «Шунто должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся»
18.10.2019 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор НФК Олег Давидович рассказал о взаимоотношениях с бывшим председателем ФК «Крумкачы».
— Денис Шунто на матчи команды он уже не заглядывает?
— Нет. Общение? Если только по рабоче-деловым вопросам.
— Шунто не смог смириться с тем, что уже не имеет в НФК той власти, какая была в первых «Крумкачах»?
— Именно. Хотя главный тот, кто платит деньги. А вот без них, как показало время, не получится сделать ничего, кроме долгов...
На бумаге Денис не мог иметь никакого отношения к клубу. Но мы захотели его поддержать, не оставлять наедине с проблемами. Он должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся. Не справился с тем, что у него оказалось слишком много полномочий, – сказал Давидович.
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Директор НФК Давидович: «Шунто должен был связывать тренерский штаб, команду и руководство клуба. Но, увы, замкнулся»
Директор НФК Олег Давидович рассказал о взаимоотношениях с бывшим председателем ФК «Крумкачы».
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