Ганцевичский «Мелиоратор» стартует в Кубке Беларуси по мини-футболу

Ганцевичская команда «Мелиоратор» примет участие в 30-м розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу. За этот престижный трофей в нынешнем году поборются тридцать как профессиональных, так и любительских команд.
Свой первый матч «Мелиоратор» проведёт 19 октября. В поединке 1/16 финала ганцевчане сыграют против столинского «Коммунальника». Встреча пройдет в Столине в ФОК «Коммунальник». Начало в 15.00.
Победитель данного противостояния на следующем этапе, в 1/8 финала, встретится с победителем пары «Апгрейд» (Речица) — «БЧ» (Гомель). В случае, если наша команда пройдёт соперника из Столина, то свой матч 1/8 финала «мелиораторы» проведут в Барановичах в СК «Атлант» ориентировочно 26 октября.
Вот список 16 игроков, заявленных за «Мелиоратор» для участия в Кубке Беларуси по мини-футболу:
вратари – Александр Наумик, Антон Жуковский, Сергей Найденко.
полевые – Илья Мурашко, Юрий Мелеховец, Сергей Савеня, Андрей Болбат, Владимир Соколов, Максим Муха, Иван Водопьян, Олег Свирид, Александр Тарасеня, Евгений Уласевич, Александр Камёнко, Илья Калько, Иван Рабцевич.