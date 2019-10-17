«Столица» в элитном раунде Лиги чемпионов примет «Барсу», «Спарту» и «Херсон» 

Источник материала: Tribuna.com

В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов. Минская «Столица» попала в группы «D», где ее соперниками будут «Барселона», «Спарта» и «Херсон». При этом встречи квартета «D» пройдут в столице Беларуси.

Группа «А» (Россия). КПРФ (Россия), Мостар (Босния и Герцеговина), Халле-Гооик (Бельгия), Добовец (Словения).

Группа «В» (Россия). Тюмень (Россия), Спортинг (Португалия), Аят (Казахстан), Ново Вриеме (Хорватия).

Группа «С» (Казахстан). Кайрат (Казахстан), Бенфика (Португалия), Мурсия (Испания), Пезаро (Италия).

Группа «D» (Беларусь). Столица (Беларусь), Барселона (Испания), Спарта (Чехия), Херсон (Украина).

Матчи пройдут с 19 по 24 ноября.

Победители групп получат путевки в «Финал четырех».