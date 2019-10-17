Вергейчик о разном весе голосов в ПФЛ: «Заложен риск нарушения принципов равноправия, чего допустить нельзя»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о распределении голосов в представленной концепции создания ПЛФ.

– Скажите как есть: вас смущают предположения, что Зайцев хочет сделать ПФЛ под себя?

– Если внимательно читать представленную концепцию, то к распределению полномочий вопросы возникают. Та же балльная система при голосовании. Мнение чемпиона стоит 16 баллов, а у тех, кто в нижней части таблицы, влияния в разы меньше. У последней команды вообще один балл. Логика понятна: чем ты успешнее, тем больше веса у твоего голоса. Насколько знаю, такая система используется в некоторых европейских лигах. Но нам кажется, что равноправие здесь справедливее. Почему условная «Славия» должна терять в правах? Потому что не борется за медали? Но у нее нет для этого объективных предпосылок – от бюджета до состава. Это же не значит, что люди там хуже разбираются в футболе.

Есть и другие спорные пункты в программе. Написано, что регламент и календарь чемпионата утверждает Совет клубов. Почему не исполком? ПФЛ учтет интересы сборных? Утверждение списка арбитров и инспекторов также предлагается отдать лиге. Что прямо запрещено судейской конвенцией УЕФА. Судейский комитет планируется полностью составить из представителей ПФЛ. Дирекция лиги будет переносить матчи, назначать дисциплинарные санкции футболистам и клубам. Учитывая балльную систему, здесь заложен риск нарушения принципов равноправия, чего допустить нельзя. В общем, вопросы по концепции есть, об этом можно долго говорить, – сказал Вергейчик.

Зайцев о совете ПФЛ: «Каждый клуб получит право голоса, причем ценность голосов предлагаем сделать разной – в зависимости от места в таблице»