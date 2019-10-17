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Гвардиола о ситуации в Каталонии: «Мои друзья проведут 9 лет в тюрьме за то, что проголосовали»

18.10.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о ситуации в Каталонии.

Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, что привело к протестам на улицах Барселоны.

«Не знаю, что именно произойдет с моей страной, Каталонией. Миллионы людей из разных городов Каталонии не вышли бы на улицы, чтобы поддержать [осужденных], если не были бы убеждены в своих взглядах.

Мировое сообщество должно помочь нам разрешить конфликт между Испанией и Каталонией. Человек со стороны, арбитр, должен помочь нам сесть за стол переговоров и все обсудить.

Мои друзья проведут по 9 лет в тюрьме за то, что проголосовали. За то, что просили право голоса. И миллионы людей мирно поддерживают их.

Европа должна вмешаться и помочь нам разрешить конфликт», – заявил Гвардиола.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о ситуации в Каталонии.
 
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