Юрий Пунтус: «Многие тренеры-конкуренты колют меня, мол, я работаю по конспектам 20-летней давности. А разве футбол изменился?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал о тренировочном процессе, который он проводит в своей новой команде.

– Игровая тренировка после двух выходных – это один из моих принципов подготовки команды. Давно адаптировал его к работе, поэтому применяю и в «Торпедо-БелАЗ». На первом занятии после выходных уделяем двухсторонке около 35-40 минут. Дело в том, что футболисты очень любят играть в футбол. На данный момент в нашей обойме 21 игрок, но в официальных матчах бОльшую нагрузку получают 11-12 футболистов. Я сам был футболистом, поэтому понимаю, что ребятам, которые имеют мало игровой практики, необходим тонус. Кроме того, такие игровые занятия помогают мне увидеть ребят, которые, возможно за зря, обделены моим вниманием. Ты же не будешь организовать товарищескую встречу во время недельного цикла, чтобы дать кому-то шанс.

Следующий день мы называем «днем большой нагрузки». У нас будет два коротких, но интенсивных занятия, которые будут длиться чуть больше часа. С утра заезжаем на базу, тренируемся, обедаем, отдыхаем, затем еще раз тренируемся, ужинаем и разъезжаемся по домам. Послезавтра у нас утренняя тренировка, а на следующий день предыгровое занятие. После него ночуем на базе, и в воскресенье играем с «Ислочью». В принципе, расписал тебе весь наш недельный цикл:).

Кто-то может сказать, что мой тренировочный процесс незамысловат, но он построен на игровых упражнениях. Знаю, многие тренеры-конкуренты колют меня, мол, я работаю по конспектам 20-летней давности. А разве футбол изменился? Базовые принципы никуда не делись. Как не ставь игроков на 4-3-3 или 4-5-1, но философия игры сильно не меняется. Мне не стыдно за свой тренировочный процесс. Возможно, некоторые специалисты считают, что я живу в каменном веке, но при этом во всех командах ребятам нравится мой подход к работе. Еще никто из игроков не сказал: «Да ну этого Пунтуса, лучше пойду к другому тренеру».

Конечно, в тренировочном процессе мы используем и полары, и данные InStat, но порой все эти цифры обманчивы. Например, центральный защитник отдаст шесть передач назад или ближнему и будет в порядке. А что он сделал по-настоящему полезного? Все-таки ничто лучше опытного тренерского глаза не определит уровень игрока», – сказал Пунтус.