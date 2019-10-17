Суперкамбэк «Немана». Команда проигрывала «Динамо-Молодечно» 1:3, но в третьем периоде забросила 4 шайбы и победила

Источник материала: Tribuna.com

В матче «Париматч-Экстралиги» «Неман» на своей площадке победил «Динамо-Молодечно» (5:3).

Отметим, что после второго периода команда Сергея Пушкова проигрывала 1:3, а в третьем периоде смогла забросить четыре безответные шайбы и выиграть матч.

В следующем туре «Неман» примет «Шахтер», который сегодня победил «Лиду» (3:0), прервав свою двухматчевую серию поражений.