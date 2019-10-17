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Суперкамбэк «Немана». Команда проигрывала «Динамо-Молодечно» 1:3, но в третьем периоде забросила 4 шайбы и победила
18.10.2019 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче «Париматч-Экстралиги» «Неман» на своей площадке победил «Динамо-Молодечно» (5:3).
Отметим, что после второго периода команда Сергея Пушкова проигрывала 1:3, а в третьем периоде смогла забросить четыре безответные шайбы и выиграть матч.
В следующем туре «Неман» примет «Шахтер», который сегодня победил «Лиду» (3:0), прервав свою двухматчевую серию поражений.
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Суперкамбэк «Немана». Команда проигрывала «Динамо-Молодечно» 1:3, но в третьем периоде забросила 4 шайбы и победила
В матче «Париматч-Экстралиги» «Неман» на своей площадке победил «Динамо-Молодечно» (5:3).
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