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Франк Рибери про свою модель в FIFA 20: «Эй, EA Sports, кто этот парень?»

19.10.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери раскритиковал свою модель в FIFA 20.

«Поиграл с детьми в FIFA 20 недавно. Эй, EA Sports, кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере.

Он выложил скриншот своего образа из игры.

Франк Рибери про свою модель в FIFA 20: «Эй, EA Sports, кто этот парень?»

В комментариях пользователи твиттера порекомендовали Рибери играть в PES 2020, указав на то, что там его модель сделана гораздо лучше.



FIFA 20 вышла 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch. 

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери раскритиковал свою модель в FIFA 20.
 
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