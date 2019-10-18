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Франк Рибери про свою модель в FIFA 20: «Эй, EA Sports, кто этот парень?»
19.10.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «
«Поиграл с детьми в FIFA 20 недавно. Эй,
Он выложил скриншот своего образа из игры.
В комментариях пользователи твиттера порекомендовали Рибери играть в PES 2020, указав на то, что там его модель сделана гораздо лучше.
FIFA 20 вышла 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери раскритиковал свою модель в FIFA 20.
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