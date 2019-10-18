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Президент Ла Лиги: «Ман Сити» и «ПСЖ» должны исключить из еврокубков за нарушение ФФП»
19.10.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.
– Как вы относитесь к ситуации вокруг «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые, по сообщениям СМИ, обошли финансовый фейр-плей?
– Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА – исключены из еврокубков.
Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей.
Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет? – сказал Тебас.
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.
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