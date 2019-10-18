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Президент Ла Лиги: «Ман Сити» и «ПСЖ» должны исключить из еврокубков за нарушение ФФП»

19.10.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.

– Как вы относитесь к ситуации вокруг «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые, по сообщениям СМИ, обошли финансовый фейр-плей?

– Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА – исключены из еврокубков.

Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей.

Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет? – сказал Тебас.

 
 
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.
 
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