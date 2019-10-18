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Месси о контракте: «Очевидно, я останусь в «Барсе» до конца карьеры»

19.10.2019 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал продление контракта с клубом. 

«Мы обсуждали контракт некоторое время назад. 

Не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке.

Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, но, очевидно, я останусь [в «Барсе»] до конца карьеры», – сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет – с должностью после завершения карьеры.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал продление контракта с клубом.
 
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