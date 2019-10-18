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НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» выиграл у «Майами» и другие результаты

19.10.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт».

«Майами» проиграл «Хьюстону».

НБА

Предсезонные матчи

Филадельфия – Вашингтон 93:112 (29:27, 15:27, 21:40, 28:18)
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Торонто 107:123 (28:28, 25:46, 31:27, 23:22)
Дата проведения
19 октября, 02.30, «Nassau Coliseum»
Онлайн матча Статистика

Майами – Хьюстон 133:144 (35:38, 35:35, 25:38, 38:33)
Дата проведения
19 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Новый Орлеан 116:117 (28:34, 29:28, 26:26, 33:29)
Дата проведения
19 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Мемфис 104:91 (31:20, 15:20, 25:23, 33:28)
Дата проведения
19 октября, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Лейкерс 124:103 (31:32, 40:23, 23:33, 30:15)
Дата проведения
19 октября, 05.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт».
 
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