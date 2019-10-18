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НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» выиграл у «Майами» и другие результаты
19.10.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт».
«Майами» проиграл «Хьюстону».
НБА
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Предсезонные матчи. «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» выиграл у «Майами» и другие результаты
Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт».
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