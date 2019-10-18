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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Нижнего Новгорода»

19.10.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет «Цмокi-Мiнск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Нижний Новгород – Цмоки-Минск
Дата проведения
19 октября, 17.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Енисей – Автодор
Дата проведения
19 октября, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 4-0, «Нижний Новгород» – 2-1, «Калев» – 2-1, «Зенит» – 2-1, «Енисей» – 2-1, «Астана» – 1-1, УНИКС – 1-1, «Локомотив-Кубань» – 1-1, ЦСКА – 2-2, «Зелена-Гура» – 1-2, «Автодор» – 0-2, «Цмокi-Мiнск» – 0-2, «Парма» – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет «Цмокi-Мiнск».
 
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