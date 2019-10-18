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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Нижнего Новгорода»
19.10.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 4-0, «Нижний Новгород» – 2-1, «Калев» – 2-1, «Зенит» – 2-1, «Енисей» – 2-1, «Астана» – 1-1,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В субботу, 19 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет «Цмокi-Мiнск».
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