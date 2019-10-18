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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Ньюкасл», «Ман Сити» против «Кристал Пэлас»
19.10.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» примет «Ньюкасл», «Лестер» – «Бернли», «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде.
Завтра состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
В понедельник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Шеффилдом».
Чемпионат Англии
9-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» примет «Ньюкасл», «Лестер» – «Бернли», «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде.
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