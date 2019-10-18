ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Англии. «Челси» примет «Ньюкасл», «Ман Сити» против «Кристал Пэлас»

19.10.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» примет «Ньюкасл», «Лестер» – «Бернли», «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде. 

Завтра состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». 

В понедельник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Шеффилдом». 

Чемпионат Англии

9-й тур

Эвертон – Вест Хэм
Дата проведения
19 октября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Брайтон
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ньюкасл
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Норвич
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Уотфорд
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Саутгемптон
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Бернли
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
20 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 9-м туре Премьер-лиги «Челси» примет «Ньюкасл», «Лестер» – «Бернли», «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Нижнего Новгорода»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки закрытые на танкетке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика