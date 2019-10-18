Александр Кульчий: «Могли забивать БАТЭ больше»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий прокомментировал исход матча с БАТЭ (1:1) в рамках 25-го тура высшей лиги.

«Хорошая боевая игра в исполнении двух команд. Когда выигрываешь по ходу матча, хочется побеждать. Могли забивать больше.

Когда приезжаешь из сборной, нужно время, чтобы прийти в себя. Я знаю это. Поэтому постарались сыграть агрессивно.

После перерыва БАТЭ надо было забивать. Нам пришлось сесть, в итоге пропустили», – сказал Кульчий.

Александр Кульчий: «В матчах с БАТЭ и брестским «Динамо» постараемся взять шесть очков»