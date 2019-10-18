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Александр Кульчий: «Могли забивать БАТЭ больше»
19.10.2019 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий прокомментировал исход матча с БАТЭ (1:1) в рамках 25-го тура высшей лиги.
«Хорошая боевая игра в исполнении двух команд. Когда выигрываешь по ходу матча, хочется побеждать. Могли забивать больше.
Когда приезжаешь из сборной, нужно время, чтобы прийти в себя. Я знаю это. Поэтому постарались сыграть агрессивно.
После перерыва БАТЭ надо было забивать. Нам пришлось сесть, в итоге пропустили», – сказал Кульчий.
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Главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий прокомментировал исход матча с БАТЭ (1:1) в рамках 25-го тура высшей лиги.
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