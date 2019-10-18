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Алексей Бага: «Нет опасений, что БАТЭ останется без чемпионства. Не стал бы говорить, что в гонке поставлена точка» 

19.10.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Гомелем» (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси рассказал о борьбе за чемпионство.

– До конца чемпионата остается шесть туров. Нет ли опасений, что БАТЭ останется без чемпионства?

– Опасений нет. Ситуацию сами осложнили: сегодняшней потерей очков, поражением на «Маяковке» от «Минска». В спорте с опасениями невозможно работать. Все мы умные люди – смотрим, считаем, что происходит вокруг. Потеря очков влияет отрицательно. В любом случае между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города. Да, мы ситуацию себе осложнили, но говорить о том, что поставлена точка [в споре за чемпионство], – я не стал бы, – сказал Бага.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Гомелем» (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси рассказал о борьбе за чемпионство.
 
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