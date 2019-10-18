Омельянчук о проигрыше «Витебску»: «Сегодня физически выглядели слабо, инертно. Не было скорости, предложений за спину, быстрых атак»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал поражение от «Витебска» (0:2) в матче чемпионата Беларуси.

– После таких матчей тяжело что-то говорить. Игра у нас не получилась что в первом тайме, что во втором. Впереди не получалось то, что наигрывали на тренировках. Сзади тоже сыграли несвойственно нам для последних игр, допустили много ошибок. В целом команда сыграла ниже своих возможностей. Такой результат надо пережить, проанализировать и двигаться дальше.

– Можете пояснить замену Яхая на Билонога. Хотели перестроиться на 3-4-3?

– Нет, мы проигрывали 0:1, хотели усилить атаку. Получили гол. Не вышло то, что задумали. Мы играли по-прежнему – просто опустили Пейовича опустили на позицию Яхая, а Диму Билонога поставили нижним нападающим.

– Что было с центром защиты?

– В обороне играет вся команда. Защита начинается с нападения. Команда в целом сыграла на оборону очень слабо. Это не только три защитника – опорные и нападающие тоже не перекрывали тех футболистов, о которых говорили на предматчевой установке. То есть в целом сыграли на оборону очень слабо.

– А как оцените физическое состояние?

– Сегодня физически выглядели слабо, инертно. Не было скорости, предложений за спину, быстрых атак. Все хотели получить мяч в ноги. С чем это связано? Трудно сказать. Мы готовились. Команда неплохо выглядела на тренировках, но сегодня немножко удивила. Надо проанализировать, сделать работу над ошибками, потому что такие игры тяжело смотреть.

– Как Сергей Гуренко отреагировал на то, что «Динамо» огорчил его сын?

– Cергей Витальевич очень эмоционально отреагировал в раздевалке. Здесь неважно, [забил] его сын или кто-то другой. Сергею Витальевичу очень не понравилась наша игра. В раздевалке звучали претензии на повышенных тонах, но это там и останется, – сказал Омельянчук.

Напомним, главный тренер минчан Сергей Гуренко отбывает пятиматчевую дисквалификацию.