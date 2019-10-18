Федерация биатлона Беларуси пыталась поднять вопрос восстановления СБР на конгрессе в Мюнхене

Источник материала: Tribuna.com

Федерация биатлона Беларуси инициировала включение в повестку дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене вопроса восстановления Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС.

Президент СБР Владимир Драчев выступил на конгрессе с речью, в которой заявил, что не видит причин, по которым вопрос восстановления прав организации не может быть рассмотрен уже сейчас. Его поддержал глава белорусской федерации Андриан Цыбульский, который предложил организовать голосование по этому вопросу.

За рассмотрение вопроса о восстановлении прав СБР проголосовали представители 19 национальных федераций, против – 24. Таким образом, рассмотрение статуса СБР было отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге.

Ранее исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек заявила, что российская сторона не выполнила все условия восстановления.

IBU: Союз биатлонистов России выполнил только 6 из 12 условий восстановления