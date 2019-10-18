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Лига чемпионов. БГК проиграл «Виве»

19.10.2019 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа B

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Виве (Польша) 27:31 (9:15)

19 октября, 18.00. Брест, ДС «Виктория» 

Виве: Кулеш (6), Фернандес (5), Агинагальде (4), А.Дуйшебаев (4), Янц (4), Морыто (4), Юркевич (2), Пехливан (2).

БГК: Аккамбре (6), Вайлупов (5), Джукич (4), Разгор (4), Канкараш (2), Шкуринский (2), Кулак (1), Мацкевич (1), Сельвесюк (1), Юринок (1).

Порту (Португалия) – Мотор (Украина) 35:35 (15:15)

19 октября, 17.30

Монпелье (Франция) – Киль (Германия)

19 октября, 18.15

Веспрем (Венгрия) – Вардар (С. Македония)

19 октября, 18.30

Положение команд: Киль – 7 очков (4 матча), Монпелье – 6 (4), Вардар – 6 (4), Порту – 5 (5), Виве – 5 (5), Веспрем – 4 (4), БГК – 2 (5), Мотор – 1 (5).

 
Теги: Брест
 
 
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БГК имени Мешкова сегодня проведет очередной матч на групповой стадии Лиги чемпионов.
 
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