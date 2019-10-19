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Станислав Драгун: «Будет очень болезненно упустить титул без Капского. Потому что все разговоры сводятся к одному, что БАТЭ уже не тот без Анатолича»

19.10.2019 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.

«Очень будет болезненно упустить титул без Анатольевича. Потому что хочешь не хочешь, а все разговоры и все домыслы сводятся к одному, что БАТЭ уже не тот без Анатолича, БАТЭ хана без Анатолича, БАТЭ без Анатолича жить не долго. Поэтому хочется доказать, хочется переломать этот ход мыслей у людей, что рано нас хоронить как команду и сына Анатолича – Андрея Анатольевича. Он старается и у него все получится. И сейчас получается. Потому что не все так просто в этой жизни. И тот путь, который прошел Анатолий Анатольевич с начала, то сейчас, грубо говоря, Андрею Анатольевичу его нужно пройти намного быстрее и намного увереннее.

Этот сезон понятно, что мы и так много чего проиграли в этом году. Поэтому надо выгрызать первое место», – сказал Драгун в эфире программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5»

Алексей Бага: «Нет опасений, что БАТЭ останется без чемпионства. Не стал бы говорить, что в гонке поставлена точка» 

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.
 
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