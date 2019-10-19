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Станислав Драгун: «После «Оренбурга» думал, что не такая уж и плохая мысль закончить карьеру в 29 лет»
19.10.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун вспомнил об этапе карьеры в российских клубах и признался, что иногда посещали мысли о завершении карьеры.
О вылете в ФНЛ вместе с «Крыльями»
Когда мы вылетали и проиграли 14 матчей подряд, то тогда все было вместе: возможно, плохая предсезонка, плохая атмосфера в команде. Когда ты проигрываешь 14 матчей, то тяжело находится в каком-то хорошем настроении. Это все угнетало. И матчи без голов, и матчи без побед. Тот год был очень тяжелым.
О сезонах в московском «Динамо», «Оренбурге»
Тяжело это назвать хорошими сезонами. Но как есть, так есть. Не всегда можно показывать суперский футбол. Тот период в карьере я не могу занести себе в плюс.
Про мысли о завершении карьеры
Да, было. Это было после «Оренбурга». Когда мы с клубом находились с стадии переговоров. Все эти поражения, вылеты из РПЛ. Это тяжело психологически. Переживаешь за то дело, которое ты делаешь. Оно давалось мне тяжело, и я уже думал, что закончить карьеру в 29 лет – не такая уж и плохая идея, – сказал Драгун в эфире программы «Тренировочный день» на
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Станислав Драгун: «После «Оренбурга» думал, что не такая уж и плохая мысль закончить карьеру в 29 лет»
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун вспомнил об этапе карьеры в российских клубах и признался, что иногда посещали мысли о завершении карьеры.
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