ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станислав Драгун: «После «Оренбурга» думал, что не такая уж и плохая мысль закончить карьеру в 29 лет»

19.10.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун вспомнил об этапе карьеры в российских клубах и признался, что иногда посещали мысли о завершении карьеры.

О вылете в ФНЛ вместе с «Крыльями»

Когда мы вылетали и проиграли 14 матчей подряд, то тогда все было вместе: возможно, плохая предсезонка, плохая атмосфера в команде. Когда ты проигрываешь 14 матчей, то тяжело находится в каком-то хорошем настроении. Это все угнетало. И матчи без голов, и матчи без побед. Тот год был очень тяжелым.

О сезонах в московском «Динамо», «Оренбурге»

Тяжело это назвать хорошими сезонами. Но как есть, так есть. Не всегда можно показывать суперский футбол. Тот период в карьере я не могу занести себе в плюс.

Про мысли о завершении карьеры

Да, было. Это было после «Оренбурга». Когда мы с клубом находились с стадии переговоров.  Все эти поражения, вылеты из РПЛ. Это тяжело психологически. Переживаешь за то дело, которое ты делаешь. Оно давалось мне тяжело, и я уже думал, что закончить карьеру в 29 лет – не такая уж и плохая идея, – сказал Драгун в эфире программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун вспомнил об этапе карьеры в российских клубах и признался, что иногда посещали мысли о завершении карьеры.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Маррей вышел в первый финал с металлическим бедром. Они в Вавринкой разыграют первый титул после операций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика