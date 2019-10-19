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В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча

20.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча
В рамках проекта «IT-реабилитация людей с инвалидностью», который осуществляется при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь, на базе Полесского государственного университета впервые в Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодежи и людей с инвалидностью по бочча.

Организаторами соревнований выступили общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» и факультет организации здорового образа жизни Полесского госуниверситета.

В соревнованиях приняло участие семь команд. Это команды из средних школ № 1 и № 10 г. Пинска, ПолесГУ, клуба «Ветразь», Пинской специальной образовательной школы-интерната и две команды БелОИ. По итогам соревнований первое место заняла команда Пинской специальной образовательной школы-интерната в составе Данилы Пашкевича, Александра Корженевича, Ильи Кравчука, Николая Шепеленко, представитель Николай Клюско. В призеры попали две команды БелОИ. Неплохую игру показали и остальные участники. Организаторы отметили хорошую игру команды девочек из средней школы № 10 г. Пинска. Команда-победитель получила кубок, команды-призеры – небольшие сувениры. Всем достались также и сладкие призы.


В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча
– Соревнования по бочча в Пинске мы проводим впервые. Очень порадовало, что собралось достаточно много участников и команд. Такие соревнования являются отличным условием для реабилитации людей с инвалидностью, а молодежи – хорошей альтернативой проведения свободного времени, – отметил руководитель проекта Василий Гришко. – Участники смогли не только сплоченно выступить в своей команде, но и завести друзей и пообщаться как во время соревнований, так и после них. Выражаем благодарность ректору Полесского государственного университета Константину Шебеко, декану факультета организации здорового образа жизни ПолесГУ Татьяне Маринич, судье соревнований Валерию Трепачко и волонтерам за помощь в организации и проведении соревнований. Надеемся на вашу помощь и в будущем.

Бочча – один из паралимпийских видов спорта. Это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Впервые была включена в программу VII  Паралимпийских летних игр 1984 года.

В играх принимают участие спортсмены, имеющие заболевания ДЦП, а также поражения двигательных функций конечностей неврологического характера.

Игра проходит на специально размеченной площадке с ровной плоской поверхностью. Используются кожаные мячи двух цветов – красные и синие (по 6 штук), а также один белый шар меньшего размера, называемый джэком. Игра состоит от 4-х до 6-ти партий в одиночных, парных и командных (три участника) соревнованиях.

Цель игры – расположить свои шары ближе к джэку по сравнению с шарами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника. По окончании всех партий очки каждого игрока (команды) суммируются, побеждает команда с большим количеством очков. При равной сумме очков назначается добавочная партия, по результатам которой определяется победитель.

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА.

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В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча В Пинске прошли открытые командные соревнования среди молодёжи и людей с инвалидностью по бочча

 
 
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