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Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»

20.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
На базе коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» состоялась спартакиада «День здоровья-2019» между предприятиями управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром». Также в этот день состоялся Совет директоров холдинга под руководством генерального директора М.Н. Серкова.

На Совете директоров руководители предприятий обсудили направления работы концерна. «Разговор шел о новых идеях, тенденциях на рынке, разработке новой продукции. В концерн входят предприятия широкого круга отраслей, и очень важно, чтобы руководители знали, что происходит у их коллег. Благодаря этому четко чувствуется ритм общей работы. Также была возможность рассказать своим торговым партнерам о той или иной продукции», – отметил генеральный директор холдинга «Концерн Брестмясомолпром» М.Н. Серков.

Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
Что касается спартакиады, то она уже 35-я по счету и организована объединенной профсоюзной организацией концерна «Брестмясомолпром». В ней приняли участие 13 команд. Соревнования проходили по необычным видам спорта. Футбол в шарах, метание «ракеты», прохождение лабиринта, конкурсы на равновесие и баланс, творческий конкурс – скорее, здесь были важны не физическая подготовка, а доля везения, ловкость и взаимовыручка. Организаторы задумали спартакиаду как тимбилдинг мероприятие, предназначенное для создания командного духа среди сотрудников организации и сплочения коллектива.

Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
 Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»
Участники спартакиады отметили прекрасную спортивную базу санатория «Свитанак», а также изобретательность организаторов, ведь конкурсы были очень необычными и не оставили равнодушным ни одного участника. Первое общекомандное место завоевала команда Березовского мясоконсервного комбината, на втором месте расположилась сборная Брестского мясокомбината. Почетное третье место завоевали наши земляки – представители Пинского мясокомбината. В творческом конкурсе в тройку лучших вошли команды Кобринского маслосыродельного завода, Брестского мясокомбината и Пружанского молочного комбината. Командам-победительницам были вручены дипломы и денежные призы.

Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром» Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром» Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром» Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром» Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром» Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»

 
 
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> На базе коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» состоялась спартакиада «День здоровья-2019» между...
 
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