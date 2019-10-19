Команда Пинского мясокомбината выиграла «бронзу» спартакиады концерна «Брестмясомолпром»

Источник материала: Полесская правда



На базе коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» состоялась спартакиада «День здоровья-2019» между предприятиями управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром». Также в этот день состоялся Совет директоров холдинга под руководством генерального директора М.Н. Серкова.

На Совете директоров руководители предприятий обсудили направления работы концерна. «Разговор шел о новых идеях, тенденциях на рынке, разработке новой продукции. В концерн входят предприятия широкого круга отраслей, и очень важно, чтобы руководители знали, что происходит у их коллег. Благодаря этому четко чувствуется ритм общей работы. Также была возможность рассказать своим торговым партнерам о той или иной продукции», – отметил генеральный директор холдинга «Концерн Брестмясомолпром» М.Н. Серков.









Что касается спартакиады, то она уже 35-я по счету и организована объединенной профсоюзной организацией концерна «Брестмясомолпром». В ней приняли участие 13 команд. Соревнования проходили по необычным видам спорта. Футбол в шарах, метание «ракеты», прохождение лабиринта, конкурсы на равновесие и баланс, творческий конкурс – скорее, здесь были важны не физическая подготовка, а доля везения, ловкость и взаимовыручка. Организаторы задумали спартакиаду как тимбилдинг – мероприятие, предназначенное для создания командного духа среди сотрудников организации и сплочения коллектива.













Участники спартакиады отметили прекрасную спортивную базу санатория «Свитанак», а также изобретательность организаторов, ведь конкурсы были очень необычными и не оставили равнодушным ни одного участника. Первое общекомандное место завоевала команда Березовского мясоконсервного комбината, на втором месте расположилась сборная Брестского мясокомбината. Почетное третье место завоевали наши земляки – представители Пинского мясокомбината. В творческом конкурсе в тройку лучших вошли команды Кобринского маслосыродельного завода, Брестского мясокомбината и Пружанского молочного комбината. Командам-победительницам были вручены дипломы и денежные призы.





Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.

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