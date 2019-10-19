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Средняя посещаемость 25-го тура первой лиги составила 392 зрителя
20.10.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 25-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 392 зрителя.
Средняя посещаемость с начала чемпионата 414 человек.
Самые популярные команды – «Белшина» (734), «Рух» (681), «Волна» (639). Наименьший интерес вызывают домашние встречи «Гранита» (186), «Нафтана» (270) и клуба «Барановичи» (272).
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Средняя посещаемость 25-го тура первой лиги чемпионата Беларуси составила 392 зрителя.
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