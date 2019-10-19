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Серегей Щурко: «Руководители Борисова не на своем месте. Как можно за целый год никак не почтить память человека, который нанес город на карту Европы?»
20.10.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Сергей Щурко отреагировал на
«Спасибо спортсменам и тренерам, которые умеют ценить профессионалов. Не было бы Капского, не было бы никакой арены и провинциальный город жил бы своей неспешной и никому не интересной серой жизнью.
Очевидно, что руководители города не на своем месте. Может быть, они, конечно, «крепкие хозяйственники» или менеджеры 7 уровня (в чем я почему-то сомневаюсь), но как можно за целый год никак не почтить память человека, который нанес Борисов на карту Европы?
У них вообще там совесть есть? Сердце? Душа?» – написал Щурко в своем
Отметим, что футбольный агент Валерий Исаев запустил
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Серегей Щурко: «Руководители Борисова не на своем месте. Как можно за целый год никак не почтить память человека, который нанес город на карту Европы?»
Журналист Сергей Щурко отреагировал на открытое письмо спортсменов с просьбой переименовать борисовский стадион в «Капский-Арену» «Спасибо спортсменам и...
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